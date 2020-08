Alan Parker reżyserował bardzo różne gatunki - musicale, komedie, thrillery, dramaty fabularne oraz horrory. To właśnie on był odpowiedzialny za legendarny film "The Wall" z Bobem Geldofem oparty na albumie Pink Floyd o tym samym tytule. Jak na razie nie znana jest przyczyna jego śmierci.

Nie żyje reżyser "Pink Floyd: The Wall" i "Evity". Alan Parker miał 76 lat

Alan Parker urodził się w 1944 roku w Londynie i rozpoczął swoją karierę w reklamie. W 1975 wyreżyserował dla BBC filmową produkcję "The Evacuees" nagrodzoną statuetką BAFTA. Rok później wyreżyserował "Bugsy Malone", następnie "Midnight Express", "Sława" czy "The Wall" w 1982 roku.

Reżyser odpowiada również za takie słynne produkcje, jak "Ptasiek" z Nicholasem Cagem, "Harry Angel", "Missipi w ogniu", "The Commitments". Wielki sukces komercyjny odniósł wyreżyserowany przez niego musical "Evita", w którym wystąpiła Madonna. W swojej karierze otrzymał 2 nominacje do Oscarów oraz Złotą Palmę w Cannes.