Natasha Stuart zmarła 29 stycznia 2020 roku w szpitalu w Sydney. Kobieta miała 43 lata i walczyła z rakiem piersi. Dowiedziała się o chorobie w lipcu 2018 roku i przeszła 20-tygodniową chemioterapię. Pomimo diagnozy wokalistka postanowiła zgłosić się do talent show "The Voice". Nigdy nie widziała w telewizji kobiety przechodzącą chemioterapię, postanowiła zatem pokazać, jak wygląda życie takiej osoby.

Nie żyje uczestniczka "The Voice". 43-latka przegrała walkę z rakiem

Wokalistka pojawiła się w 8. sezonie "The Voice" w 2019 roku i zaśpiewała utwór Beyonce "I Was Here", którym zachwyciła wszystkich jurorów. Natasha wybrała grupę wokalistki Delty Goodrem i pojawiła się w odcinkach na żywo. Uczestnictwo w talent show rozwinęło jej karierę, bowiem po programie śpiewała u Boya George'a oraz Michaela Boltona.

Posłuchajcie jej pięknego głosu:

Spoczywaj w pokoju...