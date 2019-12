Nie żyje ważny wokalista brytyjski. Miał wkład w rozwój kariery The Beatles

Kenny Lynch to angielski piosenkarz, kompozytor, artysta estradowy i aktor. Jeden z pierwszych czarnoskórych wokalistów, którzy osiągnęli sukces w brytyjskiej muzyce pop. Muzyk dorobił się hitów takich jak "Up on the Roof" czy "You Can Never Stop Loving You".

Nie żyje Kenny Lynch, brytyjski wokalista popowy

Niestety po długiej chorobie Kenny Lynch zmarł w wieku 81 lat. Muzyk odszedł 18 grudnia 2019 roku, o czym poinformowały jego córki na Twitterze.

" Ze smutkiem dzielimy się z wami tą smutną informacją. Nasz tata zmarł dzisiaj rano. Będzie przez nas pamiętany, będziemy za nim tęsknić. (...) Żegnaj tato, kochamy cię na zawsze! "

Co ciekawe, Lynch miał także swój wkład w rozwój muzycznej kariery The Beatles. Muzyk stworzył własną wersję ich kompozycji "Misery". Aranżacja utworu została wykorzystana przez zespół na płycie "Please Please Me".

