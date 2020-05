Nie żyje wokalista Bad Company. Zmarł w drodze do szpitala

Brian Anthony Howe to angielski piosenkarz rockowy oraz kompozytor. Był najbardziej znany z funkcji wokalisty kultowego zespołu Bad Company, autorów hitu "Feel Like Making Love" z 1975 roku. Howe trafił do kapeli w 1986 roku i nagrał z muzykami płyty takie jak "Fame and Fortune", "Dangerous Age", "Holy Water" czy "Here Comes Trouble".

Nie żyje Brian Howe, wokalista Bad Company

Brian Howe nie żyje. Smutną wiadomość przekazał jego menedżer, Paul Easton, który oświadczył:

" Z głębokim smutkiem przekazujemy wieści o przedwczesnym odejściu kochającego ojca, przyjaciela i ikony muzyki, Briana Howe. "

Informację potwierdziła także siostra wokalisty, Sandie:

" Znalezienie odpowiednich słów, aby wyrazić ból w naszych sercach po utracie brata jest trudne. Nasza rodzina pragnie podziękować za wyrazy współczucia i miłość, którą otrzymujemy. "

Howe spędził w Bad Company niemal dekadę. Dołączył do zespołu z polecenia Micka Jonesa. Mick Ralphs i Simon Kirke postanowili reaktywować kapelę z nowym wokalistą.

Wcześniej Howe występował z grupą White Spirit, reprezentantami New Wave Of British Heavy Metal. W 1984 roku muzyk dołączył do ekipy Teda Nugenta i zaśpiewał na jego albumie "Penetrator". Po zakończeniu światowego tournee z Nugentem, otrzymał telefon od Jonesa w sprawie oferty pracy w Bad Company.

Howe zmarł z powodu zatrzymania krążenia 6 maja 2020 roku. Muzyk nie zdążył trafić do szpitala, umarł w drodze do placówki w wieku 66 lat. W przeszłości cierpiał na choroby serca, w 2017 roku przeszedł zawał.