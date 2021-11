Nie żyje wokalista Planes Mistaken for Stars. Gared O'Donnel miał tylko 44 lata

W wieku 44 lat zmarł Gared O'Donnel, wokalista oraz gitarzysta post-hardcore'owej grupy Planes Mistaken for Stars. Muzyk odszedł 24 listopada 2021. W 2020 roku u muzyka zdiagnozowano nowotwór trzeciego stopnia.

Gared O'Donnell miał raka przełyku i niestety przegrał walkę z chorobą. Rak został zdiagnozowany w 2020 i rodzina wówczas stworzyła specjalną zbiórkę na leczenie wokalisty. W oświadczeniu zespołu Planes Mistaken for Stars na Instagramie możemy przeczytać, że muzyk odszedł otoczony rodziną, przyjaciółmi i kolegami z kapeli:

Gared spędził ostatni rok życia robiąc dokładnie to, co kochał - tworzył i nagrywał muzykę. Teraz ciężko pracujemy, żeby dokończyć te projekty. Praca bez niego jest bolesna, ale wiemy, że chciałby, aby dokończyć to, co razem zaczęliśmy.