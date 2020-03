Nie żyje wokalistka The Supremes. Historia zespołu zainspirowała twórców filmu "Dreamgirls"

The Supremes to funkowa grupa afroamerykańska powstała w 1959 roku. Girlsband rozpadł się w 1977 roku, a 11 lat później został wprowadzony do hali sław - Rock and Roll Hall of Fame. Zespół składał się z niezwykle utalentowanych wokalistek i zainspirował twórców filmu "Dreamgirls" do stworzenia obrazu z 2006 roku.

Nie żyje Barbara Martin z The Supremes

Niestety jedna z nich zmarła w wieku 76 lat. O śmierci Barbary Martin poinformowała grupa The Supremes za pośrednictwem Facebooka. Koleżanka wokalistki, Mary Wilson napisała:

" Nasze serca są z rodzina i przyjaciółmi Barbary. Jednej z Supreme, zawsze najlepszej. "

Martin była członkinią grupy od 1960 do 1962 roku. Zastąpiła w kapeli założycielkę Betty McGlown. W czasach występów Barbary z The Supremes, zespół podpisał kontrakt z wytwórnia Motown Records. Wokalistka opuściła szeregi formacji po nagraniu pierwszego albumu w 1961 roku. Od tamtego czasu kwartet grał już jako trio.

