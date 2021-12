W wieku 61 lat zmarł Steve Bronski, współzałożyciel i klawiszowiec synth-popowego zespołu Bronski Beat, który stworzył przebój "Smalltown Boy". Steve Bronski odszedł 9 grudnia 2021. Na razie nie podano przyczyny jego śmierci.

Nie żyje współzałożyciel Bronski Beat. Steve Bronski miał 61 lat

O śmierci Steve'a Bronskiego poinformował wokalista Bronski Beat, Jimmy Somerville pisząc na swoich social mediach:

To przykre, że Steve Bronski umarł. Był utalentowanym i bardzo melodyjnym człowiekiem. Praca z nim nad utworami i nad tą jedną piosenką, która zmieniła nasze życie i poruszyła tak wiele innych osób, była świetną zabawą i ekscytującym czasem. Dzięki Steve za melodię.

Mowa oczywiście o piosence "Smalltown Boy". Był to debiutancki singiel grupy, który stał się ich największym hitem. Piosenka została wydana w czerwcu 1984 roku i promowała "The Age of Consent". W piosence poruszono temat młodego homoseksualisty, który opuszcza swoje małe miasteczko.

W 1985 roku wokalista Jimmy Somerville odszedł z zespołu i na jego miejscu pojawił się John Foster. Na przestrzeni lat Bronski Beat zmienił kilka razy wokalistów. Zespół reaktywował się w 2016 roku i Steve Bronski wydał album "The AGe of Reason" w innym składzie.