Andy Gill odszedł 1 lutego 2020 w wieku 64 lat. Współzałożyciel kultowej post-punkowej grupy Gang Of Four odszedł po krótkiej chorobie układu oddechowego. Prawdopodobnie przyczyną śmierci były powikłania po grypie.

Nie żyje współzałożyciel Gang Of Four. Andy Gill miał 64 lata

O śmierci gitarzysty poinformował zespół na swoich mediach społecznościowych:

" Jest nam bardzo ciężko pisać takie rzeczy, ale nasz wspaniały przyjaciel oraz wielki lider zmarł. Ostatnia trasa koncertowa z listopada 2019 była jedyną możliwością, aby Andy mógł się pożegnać - ze stratocasterem, krzykiem oraz odpowiedzią z pierwszego rzędu. "

Gang Of Four powstał w 1976 roku i w pierwotnym składzie udzielali się wokalista Jon King, basista Dave Allen, perkusista Hugo Burnham oraz gitarzysta Andy Gill. W sumie zespół wydał 9 studyjnych albumów, ostatni zatytułowany "Happy Now" ukazał się w 2019 roku.

Andy Gill był również rozchwytywanym producentem. Pracował on m.in. z Red Hot Chili Peppers, Killing Joke, The Futureheads.

