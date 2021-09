Odeszła kolejna legenda muzyki. Alan Lancaster, współzałożyciel, basista i wokalista Status Quo, zmarł 26 września 2021 w wieku 72 lat. O jego śmierci poinformował dziennikarz Craig Bennett. Muzyk od wielu lat walczył ze stwardnieniem rozsianym. Zmarł w w swoim domu w Sydney.

Nie żyje współzałożyciel Status Quo. Alan Lancaster miał 72 lata

W oświadczeniu Craiga Benneta czytamy:

Na życzenie jego rodziny z bólem muszę zawiadomić, że Alan Lancaster odszedł dziś w swoim domu w Sydney w otoczeniu rodziny. Alan zmagał się ze stwardnieniem rozsianym, miał 72 lata.

Współzałożyciel Status Quo, Francis Rossi, z którym zmarły Lancaster był pokłócony, tak pożegnał dawnego kolegę z zespołu:

Jest mi bardzo przykro słyszeć o odejściu Alana. Byliśmy przyjaciółmi i kolegami przez sporo lat, razem osiągnęliśmy świetny sukces jako Frantic Four obok Ricka Parfitta i Johna Coghlana. Alan był częścią brzmienia i ogromnego sukcesu Status Quo w latach 60. i 70. Choć dobrze udokumentowano, że w ostatnich latach byliśmy sobie obcy, zawsze będę miło wspominać nasze wspólne początki.

Lancaster odszedł z zespołu przez spór z Francisem Rossim, który bez jego udziału zaczął pracować nad nowym albumem. Lancaster pojawił się na 16. studyjnych albumach Status Quo, począwszy od debiutu "Picturesque Matchstickable Messages From The Status Quo" z 1968 roku. Ostatnia płyta, którą nagrał z zespołem to "Back to Back" w 1983. Z zespołu odszedł 2 lata później. W latach 2013-2014 uczestniczył w reaktywacji kapeli, mimo swoich problemów zdrowotnych.