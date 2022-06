5 czerwca 2022 Jon Bon Jovi poinformował swoich fanów o śmierci współzałożyciela i byłego basisty zespołu Bon Jovi. Alec John Such miał 70 lat i jak na razie nie podano przyczyny jego śmierci.

Nie żyje współzałożyciel i były basista Bon Jovi. Alec John Such miał 70 lat

W oświadczeniu o śmierci byłego kolegi z zespołu Jon Bon Jovi napisał:

Był oryginalny. Jako współzałożyciel Bon Jovi, Alec miał wielki wpływ na powstanie zespołu. Szczerze mówiąc poznaliśmy się dzięki niemu - był przyjacielem z dzieciństwa Tico Torresa i przyprowadził Richiego Samborę, żeby zobaczył nas występ. Alec zawsze był dziki i pełen życia. Dzisiaj te wspomnienia wywołują uśmiech na mojej twarzy i łzy w oczach.

Alec John Such grał w Bon Jovi w latach 1983-1994. W 2018 roku pojawił się z muzykami razem na scenie podczas odbierania nagrody w Rock & Roll Hall of Fame. Jego decyzja o odejściu z Bon Jovi była spowodowana zmęczeniem. To właśnie jego partie basu możemy usłyszeć w takich przebojach, jak m.in. "Livin' on a Prayer" czy "Bad Medicine".