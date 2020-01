Nie żyje znany punkowy perkusista. Muzyk grał w grupie Kill Your Idols

Vinny Value przez lata grał w zespole hardcore punkowym Kill Your Idols. Oprócz tego był także członkiem kapeli Warzone i współautorem ich piosenki "We Won't Forget" napisanej w hołdzie zmarłemu wokaliście kapeli. Value był także założycielem S.S.S.P., Skinheads Still Scare People i występował z Gray Area i The Arsons.

Nie żyje Vinny Value z Kill Your Idols

Muzyk zmarł w styczniu 2020 roku, o czym poinformował jego zespół za pośrednictwem mediów społecznościowych:

" Kochaliśmy go, gdziekolwiek byliśmy. Vinnie też kochał ludzi. Dzięki jego muzyce mógł szerzyć swoje światło na całym świecie. Miał silną osobowość, był jedynym nam znanym perkusistą, który potrafił też dowodzić zza bębnów. Nigdy go nie zapomnimy. Był też mężem i ojcem, kierujemy modlitwy w stronę jego rodziny. Dziękujemy wszystkim za kondolencje. Spoczywaj w pokoju, bracie. "

W 2013 roku muzyk doznał poważnego urazu kręgosłupa i poprosił fanów o pomoc za pośrednictwem GoFundMe, gdzie zebrano ponad 6 tysięcy dolarów na jego leczenie. Artysta przyznał, że zdiagnozowano u niego między innymi przewlekłą deformację kręgów, co dla perkusisty stanowi poważną przeszkodę w graniu.

W 2008 roku Value ujawnił w New York Times swoje zamiłowanie do sztuki. Rozpoczął pracę w branży w w Galerii Dyansen w SoHo po czym trafił do firmy transportującej dzieła między instytucjami w Greenpoint. Artysta opowiedział, czym dokładnie się w niej zajmuje:

" Moja praca polega nie tylko na podniesieniu obrazu, przeniesieniu go lub wbiciu gwoździa w ścianę. To jest trudniejsze, niż myśli większość ludzi. Musisz wiedzieć, na co patrzysz i musisz mieć doświadczenie. Stajemy się artystami. "

