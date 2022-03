Niewydany album Prince'a z 1986 roku ujrzy światło dzienne dzięki Jackowi White'owi

Jack White wyda album Prince'a z 1986 roku

W 1986 roku Prince napisał i nagrał album "Camille" pod swoim kobiecym alter-ego Camille. Ten został jednak niewydany, chociaż wyprodukowano kilka kopii testowych krążka. Powody tej decyzji są niejasne, ale po prawie 40 latach ujrzy on światło dzienne.

W nowym wywiadzie z portalem Mojo, współzałożyciel Third Man Records Ben Blackwell wyjawił, że firma w końcu wyda niepublikowany wcześniej krążek "Camille":

Nareszcie uda nam się wydać ten album. Ludzie Prince'a się zgodzili bez większych problemów, co było wręcz zadziwiające.

Wszystkie kawałki z "Camille" zostały w jakiś sposób wydane, ale nigdy w jednym opakowaniu, a niektóre z nich są trudne do odnalezienia nawet w obecnych internetowych czasach. Spora część albumu pojawiła się na krążku "Sign O' The Times", natomiast "Rebirth of the Flesh" był dostępny jedynie w wersji Super Deluxe tego albumu.

Tak prezentuje się natomiast tracklista "Camille", która będzie wydana pod pseudonimem, a nie jako album Prince'a: