Nine Inch Nails umie pozytywnie zaskoczyć swoich fanów. Ponieważ większość z nas przebywa obecnie w domu, Trent Reznor wpadł na świetny pomysł, jak umilić nam domową izolację. Co może poprawić humor fanom Nine Inch Nails? Oczywiście nowe piosenki.

Nine Inch Nails wydał niespodziewanie 2 nowe albumy

Trent Reznor udostępnił całkowicie za darmo dwa albumy zatytułowane "Ghosts V: Together" i ''Ghosts VI: Locusts" - jak same nazwy wskazują, materiał ten jest kontynuacją albumu „Ghosts I-IV” z utworami instrumentalnym i następcą wydawnictwa "Bad Witch" z 2018 roku.

Nine Inch Nails ma dla nas aż 23 nowe piosenki. Cały materiał możecie bezpłatnie ściągnąć ze strony nin.com.

Nine Inch Nail wejdzie w 2020 roku do prestiżowego grona Rock And Roll Hall of Fame razem z Depeche Mode czy Whitney Houston. Ceremonia miała odbyć się 2 maja 2020, ale została przełożona z powodu koronawirusa.

