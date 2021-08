Nirvana oskarżona o rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Pozew złożyło dziecko z "Nevermind"

"Nevermind" to drugi album studyjny zespołu Nirvana. Płyta odniosła nieprawdopodobny sukces, w głównej mierze dzięki piosence "Smells Like Teen Spirit", która była pierwszym singlem albumu. Pozostałe single z albumu to: "Come as You Are", "Lithium" i "In Bloom".

Nirvana oskarżona o rozpowszechnianie dziecięcej pornografii

Poza kompozycjami, które na stałe weszły do kanonu muzyki, "Nevermind" kojarzony jest również z niesamowitej okładki, na którym czteromiesięczny chłopiec płynie w basenie, mają przed sobą dolara na wędce. Spencer Elden, bo o nim mowa dziś jest już dorosły i zdecydował się właśnie na złożenie pozwu przeciwko spadkobiercom Kurta Cobaina i pozostałym członkom zespołu. Dorosły bohater kultowej okładki twierdzi, że doznał "dożywotnich szkód".

Jak podaje New York Post, w pozwie sądowym możemy przeczytać między innymi, że Spencer Elden doznał krzywdy, która prowadziła między innymi do:

Zakłócenia jego normalnego rozwoju i postępów w nauce, trwającej całe życie utraty zdolności do zarobkowania, utraty przeszłych i przyszłych zarobków, przeszłych i przyszłych wydatków na leczenie medyczne i psychologiczne, utraty radości życia oraz innych strat, które zostaną opisane i udowodnione podczas procesu w tej sprawie.

New York Post twierdzi także że Spencer Eldon oskarża członków zespołu o to, że umieszczając jego nagie zdjęcie na okładce "Nevermind", dopuścili się wykorzystania seksualnego.

Rodzinie niemowlęcia zapłacono tylko 200 dolarów za 15-sekundowe zanurzenie w basenie. Do sesji doszło zupełnie przypadkiem, tylko dlatego, że tata Eldena był przyjacielem fotografa.

"Nevermind" sprzedano w 26 milionach egzemplarzy, z czego 10 milionów kupiono w samych Stanach Zjednoczonych. Pismo Rolling Stone umieściło go na 17. miejscu rankingu 500 najlepszych albumów muzycznych wszech czasów. Longplay został wydany przez wytwórnię Geffen Records. Longplay nagrano i zmiksowano w Sound City Studios w Van Nuys w Kalifornii.

Wszystkie utwory zostały skomponowane wspólnie przez członków grupy, zaś autorem niemal wszystkich tekstów jest Kurt Cobain. Album w Polsce uzyskał status platynowej płyty

