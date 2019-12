Nirvana pobiła rekord odtworzeń na YouTubie. Klip legendy grunge'u przekroczył miliard wyświetleń

"Smells Like Teen Spirit" to utwór, który od lat pozostaje nieśmiertelnym hitem. Kompozycja budzi uczucie nostalgii u osób wychowanych w latach 90. i zaciekawienia wśród młodszych słuchaczy. Jest zarówno świetnym numerem radiowym, który z łatwością wpada w ucho, jak i protest songiem dla kolejnych pokoleń. Sprawdza się tak samo dobrze w pustych czterech ścianach, jak i na szkolnych dyskotekach w salach gimnastycznych.

Nirvana z miliardem wyświetleń "Smells Like Teen Spirit"

Kolejnym dowodem na to, że Cobain i spółka stworzyli ponadczasowy numer jest rekord odtworzeń na YouTubie. Liczby mówią same za siebie. Klip do "Smells Like Teen Spirit" przekroczył miliard wyświetleń na platformie, co nie jest częstym wynikiem rockowych i metalowych kapel.

"Smells Like Teen Spirit" to singiel Nirvany wydany w 1991 roku. Utwór pochodzi z albumu "Nevermind" i został napisany przez Kurta Cobaina, Krista Novoselica i Dave'a Grohla. Kompozycja jest pierwszym i największym przebojem formacji w jej karierze. Numer został również okrzyknięty "hymnem apatycznych dzieci" pokolenia X. Cobain po wydaniu singla wyjaśnił, że utwór jest żartem z rewolucji, z kolei perkusista Dave Grohl zdradził, że słowa do kompozycji powstały w pięć minut. Muzyk twierdzi, że to dowód na to, że utwór nie ma do przekazania niczego, jest jedynie zbiorem dobrych rymów.

