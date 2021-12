Na kultowej już okładce płyty "Nevermind" Nirvany pojawił się 5-miesięczny Spencer Elden, który po 30 latach postanowił podać do sądu Nirvanę. W pozwie mężczyzna twierdzi, że nagie zdjęcie na okładce zakłóciło jego normalny rozwój wywołując zaburzenia emocjonalne. Co więcej Elden uważa, że zespół dopuścił się wykorzystania seksualnego, a Kurt Cobain i fotograf Kirk Weddle chcieli, by okładka ''Nevermind'' miała seksualny wydźwięk. W końcu do zarzutów odniósł się sam zespół.

Nirvana pozwana przez dziecko z "Nevermind". Zespół odpowiedział na zarzuty

Oświadczenie Nirvany zostało opublikowane w "Billboardzie". Zespół podkreśla, że przez wiele lat Spencer Elden czerpał korzyści z tego, że pojawił się na okładce płyty Nirvany. W oświadczeniu możemy przeczytać:

Elden przez trzy dekady czerpał korzyści z powodu, że był znany jako "dziecko Nirvany". Wykorzystywał to m.in., by podrywać kobiety.

Co więcej muzycy podkreślają fakt, że sprawy związane z pornografią dziecięcą przedawniają się po upływie 10 lat. Zdjęcie na okładkę wykonano w 1991 roku, rok później płyta była znana na całym świecie. W związku z czym oskarżenie dotyczące pornografii dziecięcej mogło się pojawić do 2011 roku. Mimo tego, że Elden był świadomy faktu, że to jego wizerunek pojawił się na okładce, nie wniósł oskarżeń.

Oskarżenie Eldena, że fotografia na okładce "Nevermind" jest dziecięcą pornografią jest niepoważne. Wystarczy zbadać fotografię i zachowanie Eldena, nie wspominając już o fakcie, że zdjęcie jest obecne w domach milionów Amerykanów, którzy według Eldena posiadają dziecięcą pornografię.

W 1991 roku rodzicom niemowlęcia zapłacono 200 dolarów za 15-sekundowe zanurzenie w basenie. Do sesji zdjęciowej doszło przez przypadek - ojciec Eldena był przyjacielem fotografa. Teraz "dziecko Nirvany" chce 150 tysięcy odszkodowania od każdej oskarżonej strony - a jest ich aż 17 oraz zaprzestania wykorzystywania zdjęcia z "Nevermind".