Nirvana wraca na scenę. Na koncercie pojawi się też Marilyn Manson i Beck

The Art of Elysium to organizacja charytatywna wspierająca artystów podczas ich fizycznych i psychicznych dołków. Wolontariusze pomagają dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom, którzy zmagają się z emocjonalnymi i społecznymi problemami. Organizacja oferuje specjalne programy, które pomagają potrzebującym wrócić do siebie. The Art of Elysium, aby zebrać więcej środków, co roku organizuje specjalną galę, na której występują gwiazdy światowego formatu.

Nirvana wraca na scenę 26 lat po śmierci Kurta Cobaina

W 2020 roku podczas dobroczynnej gali zagra... Nirvana. Niemal 26 lat po śmierci Kurta Cobaina, pozostali członkowie legendarnej grunge'owej kapeli ponownie staną razem na scenie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy grupa na chwilę ożywa bez swojego lidera, jednak takie wydarzenia nie mają miejsca bardzo często.

Jedną z okazji, na której Dave Grohl, Krist Novoselic i Pat Smear ponownie spotkali się na scenie było dołączenie Nirvany do Rock and Roll Hall of Fame w 2014 roku. Wówczas zespół zagrał przeboje kapeli razem z Sonic Youth czy Joan Jett.

Z plakatu promującego galę wiemy, że na The Art of Elysium pojawi się także Beck i Marilyn Manson, którzy być może dołączą na scenie do Nirvany. Jest to dość prawdopodobne, ponieważ obaj wokaliści wielokrotnie coverowali już utwory Cobaina i spółki.

Na stronie organizacji istnieje możliwość zakupu biletu na wydarzenie oznaczonego jako "Nirvana package" za niebagatelną sumę 50 tysięcy dolarów. Jest to całkiem spora wskazówka, że już wkrótce doczekamy się nagrań z powrotu Nirvany na scenę.

