Nirvana wyda reedycję ''Nevermind'' z niepublikowanymi wcześniej utworami. Premiera już niedługo

Płyta Nirvany ''Nevermind'' ma już 30 lat. Z tej okazji już 12 listopada w sklepach i serwisach cyfrowych pojawi się wyjątkowa reedycja tego wydawcnitwa. Otrzymamy m.in. wiele wcześniej niewydanych utworów oraz zapisy koncertów.

To właśnie za sprawą ''Nevermind'', Kurt Cobain, Krist Novoselic i Dave Grohl ewoluowali z obiecującego zespołu z Pacific Northwest do jednej z najbardziej wpływowych grup wszech czasów. Kultowy album Nirvany przywrócił rock’n’rolla na szczyt list przebojów i do dziś inspiruje fanów oraz muzyków na całym świecie.

Z okazji 30-lecia słynnej płyty Nirvany, 12 listopada do sklepów i serwisów cyfrowych trafia „Nevermind” w nowych formatach. Łącznie to 94 utwory audio i wideo, w tym 70 wcześniej niewydanych. We wszystkich wydaniach album został zremasteorwany z oryginalnych taśm analogowych w wysokiej rozdzielczości 192kHz 24-bit.

W ramach reedycji ukażą się cztery pełne koncerty: Live in Amsterdam z 25 listopada 1991 z klubu Paradiso, Live in Del Mar w Kalifornii z 28 grudnia 1991 w Pat O’Brien Pavilion w Del Mar Fairgrounds, Live in Melbourne z 1 lutego 1992 w The Palace i Live in Tokyo z 19 lutego 1992 w Nakano Sunplaza. Koncerty dostępne w ramach edycji Super Deluxe ze zremasterowanym audio i wideo w jakości HD.