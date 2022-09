Nocny Kochanek prezentuje nowy album "O Jeden Most Za Daleko". Zobaczcie wideo do "Rannego ptaszka"

23 września 2022 roku ukazał się czwarty w pełni autorski album Nocnego Kochanka. Znalazły się na nim utwory akustyczne w stylu Boston, rock and roll spod znaku Van Halen, nawiązania do klasyków heavy metalu i cięższe brzmienia, które pokochają fani Metalliki i Iced Earth.

Nocny Kochanek z nowym albumem

Motyw przewodni płyty, podobnie jak w przypadku poprzednich trzech albumów, to oczywiście miłość. Na płycie nie zabrakło niespodzianek, jak chociażby "Numer z Banjo", w którym Zdrajcy Metalu sięgnęli po tytułowy instrument. Uniwersum Kochanków, dzięki kolejnemu wydawnictwu, po Andżeju czy doktorze Olgierdzie Ngalu rozszerzyło się o autorskiego superbohatera - Alkomena, Wampira, Pornolistonosza, czy też wyjątkowego Księcia Metalu.

Nocny Kochanek chce dzielić wyjątkowy dzień premiery z fanami. W dniu wydania albumu zespół zaprasza do Rock Friends w Warszawie na godzinę 19:00 wszystkich, którzy chcą wraz z nim świętować oficjalną premierę krążka.

Najnowszą płytę Zdrajców Metalu zapowiadały cztery single i teledyski – życiowe "Cudzesy", klimatyczny "Wampir" z udziałem Ewy Gawryluk oraz Karola Strasburgera, tytułowy "O Jeden Most Za Daleko" oraz zaskakujący "Numer z Banjo". W dniu premiery albumu w sieci pojawił się kolejny klip promujący krążek. Tym razem Nocny Kochanek zdradza w teledysku do "Rannego Ptaszka" kulisy powstawania najnowszego wydawnictwa.

Całości posłuchacie już oczywiście na YouTubie, Spotify i w innych serwisach streamingowych.

Po wybuchu wojny w Ukrainie Nocny Kochanek zdecydował się na oddanie części przychodów z kolejnych koncertów na pomoc humanitarną dla kraju. Muzycy zagrali wyjątkową, kameralna "Prawie Kulturalną Trasę" obejmującą małe sale widowiskowe. Zespół w ten sposób chciał dotrzeć do miejscowości, które zwykle są pomijane w planach większości znanych formacji.

W ramach promocji płyty „O Jeden Most Za Daleko" zespół zapowiedział trasę koncertową, która rusza już 8 października. Muzycy odwiedzą jesienią 30 polskich miast. Scenę z Nocnymi Kochankami w roli supportu będą dzieliły zespoły takie jak Bruklin, Inclusion, Moleskin, Sad Smiles, Sick Saints oraz The Kroach. Bilety na wydarzenia są dostępne do nabycia w aplikacji Going.