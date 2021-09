24 września 2021 ukaże się najnowszy album Nocnego Kochanka zatytułowany "Stosunki Międzynarodowe". Będzie to krążek, którego głównym zadaniem jest skupienie uwagi słuchaczy na tekstach. Na płycie znajduje się 9 utworów oryginalnie wykonywanych przez znane zespoły hardrockowe i heavymetalowe. Teksty zostały przetłumaczone na język polski w taki sposób, aby zachować ich pierwotny przekaz, a jednocześnie nadać im parodystyczny styl Nocnego Kochanka. Teraz zespół podzielił się coverem Kiss. Jak brzmi "Lick it up" po polsku?

Nocny Kochanek udostępnił polski cover Kiss. Jak brzmi "Liźnij Go"?

Pierwszym singlem był cover AC/DC, potem poznaliśmy przeróbkę Guns N' Roses. Na kolejny singiel wybrano natomiast cover Kiss. Piosenka nosi tytuł "Liźnij Go" i jest polską wersją piosenki "Lick it Up". Posłuchajcie, jak prezentuje się ten cover:

Premierze albumu towarzyszyć będzie trasa koncertowa pod tytułem „Stosunkowo Udana Trasa”. Nocny Kochanek zaprasza na serię niespełna 40 koncertów w całej Polsce i najbliższy występ odbędzie się jeszcze w tym miesiącu w Łodzi.