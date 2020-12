Nocny Kochanek w spocie 29. Finału WOŚP. Metalowcy nagrali motyw przewodni akcji

Nocny Kochanek od lat współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym razem muzycy nagrali motyw przewodni akcji do tegorocznego spotu zapowiadającego 29. Finał akcji.

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Impreza będzie wyglądała nieco inaczej niż w poprzednich latach ze względu na pandemię koronawirusa, jednak na pewno się odbędzie. Pojawił się już krótki spot, który promuje ten wyjątkowy dzień w roku.

29. Finał WOŚP. Nocny Kochanek w spocie akcji

10 stycznia 2021 roku ruszy 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a na kurtkach przechodniów znowu zobaczycie czerwone serduszka - symbol Fundacji. Koncerty, które zwykle towarzyszą warszawskiej części imprezy, przeniosą się w tym roku do studia WOŚP. Patent organizatorzy sprawdzili już latem, w podobnych warunkach i formule odbywała się Najpiękniejsza Domówka Świata. Jednak mimo zmian nie obejdzie się bez atrakcji. Na wydarzeniu zagra Dżem, Dr Misio, Krzysztof Zalewski, Ania Rusowicz, Zenek Kupatasa, Organek czy Piotr Bukartyk.

W akcję WOŚP, tak jak w poprzednich latach, włączy się również Nocny Kochanek. Muzycy mają na koncie między innymi dwa finałowe występy pod Pałacem Kultury. Tym razem jednak zagrają na 29. Finale we Wrocławiu. Także wrocławskie koncerty zostały przeniesione do studia i będzie można obejrzeć je za pośrednictwem Facebooka - Wrocław [Wroclove] lub YouTube'a - Wroclaw.tv.

29. Finał WOŚP. Metalowy spot zapowiada wydarzenie

Jednak to nie koniec wkładu Kochanków w przyszłoroczną akcję Jurka Owsiaka. Muzycy nagrali również motyw przewodni, który doskonale znacie z poprzednich edycji zbiórki. Muzyka Zdrajców Metalu trafiła do oficjalnego spotu, który promuje przyszłoroczny Finał. Możecie obejrzeć go poniżej:

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie dedykowany zbiórce funduszy na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii oraz diagnostyki głowy.

Transmisję z finałowego studia będzie można oglądać za pośrednictwem internetu oraz na antenie stacji TVN.