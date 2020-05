Nocny Kochanek zagrał "Alkustyczny" koncert podczas kwarantanny. Muzycy zaprezentowali swoje hity w nowej odsłonie

Od długich tygodni także w Polsce przestały się odbywać koncerty. Zakaz dotyczy nie tylko dużych imprez masowych, ale także mniejszych, klubowych wydarzeń, na które fani rockowego i metalowego grania uczęszczają równie chętnie. Nie wiemy, kiedy sytuacja się zmieni, ponieważ w zaplanowanych etapach odmrażania gospodarki, władze nie uwzględniły branży rozrywkowej. Muzycy starają się radzić sobie z koncertową posuchą.

Nocny Kochanek Alkustycznie podczas pandemii

Granie na żywo to dla artystów nie tylko główne źródło utrzymania, ale też niezastąpiony kontakt z fanami. Żeby go podtrzymać i dodać otuchy sobie i swoim wielbicielom, coraz więcej muzyków decyduje się na koncerty online. Do grona grup, które zagrały swój materiał w warunkach domowych, zachowując zasady izolacji dołączył Nocny Kochanek.

Muzycy zdecydowali się zaprezentować fanom swoje największe hity w całkiem nowej odsłonie. Zagrali 5 utworów w wersjach akustycznych, które są już dostępne do obejrzenia na YouTubie oraz odsłuchania w serwisach streamingowych. Każdy może także wspomóc ulubiony zespół w tych trudnych dla muzyków czasach i kupić mini album w wersji wav. Ponadto w kochankowym sklepiku pojawiły się też zespołowe bandany, które można wykorzystać jako ochronę na nos i usta podczas pandemii.

Krzysiek Sokołowski, wokalista zespołu zapowiedział płytę słowami:

" W związku z tym, że sytuacja epidemii koronawirusa zmusiła wszystkich do pozostania w domach, postanowiliśmy się skupić na tym, co można robić, gdy jest się zamkniętym w czterech ścianach. Otworzyliśmy więc barek i zagraliśmy kilka naszych numerów w aranżach akustycznych. Koncert zatytułowaliśmy: Nocny Kochanek Alkustycznie, co chyba najlepiej oddaje jego klimat. "

Nocny Kochanek - Alkustycznie: