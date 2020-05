Nocny Kochanek zapowiada koncert "Lajw w necie". Sam zdecydujesz ile i czy w ogóle za niego zapłacisz

Pandemia koronawirusa dała się we znaki branży muzycznej. Artyści i organizatorzy wydarzeń przez ostatnie miesiące mieli związane ręce, a większość koncertów i festiwali została odwołana lub przeniesiona na dalsze terminy. Muzycy próbują sobie radzić z brakiem występów na żywo wykorzystując nowe technologie. Coraz więcej zespołów decyduje się na koncerty online.

Nocny Kochanek zagra koncert "Lajw w necie"

Wśród nich znalazła się grupa Nocny Kochanek, która opublikowała niedawno "Alkustyczny" koncert z nowymi aranżacjami znanych fanom hitów. Nagranie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem słuchaczy, a odświeżony "Zdrajca Metalu" trafił na notowanie Turbo Top Antyradia. Jednak nagrywanie materiału w pojedynkę, we własnym domu to nie to samo, co występ z kolegami z zespołu na deskach prawdziwego klubu.

Ale również ten stan rzeczy ma wkrótce się zmienić, a Nocny Kochanek po półrocznej przerwie zagra swój pierwszy koncert. Kluby muzyczne nadal pozostają zamknięte, a rząd zdecydował, że koncerty będą mogły odbywać się wyłącznie w plenerze z ograniczeniem do 150 osób na widowni. Dlatego Zdrajcy Metalu postanowili zagrać w krakowskim Klubie Studio do kamer, bez publiczności i transmitować wydarzenie na żywo za pośrednictwem YouTube'a.

Koncert odbędzie się 5 czerwca o godzinie 20:00 w ramach projektu #studiowsieci organizowanego przez Fundację Studentów i Absolwentów AGH Academica i URSS AGH - Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH. Występ poprzedzą "Rozmowy z Garderoby", podczas których muzycy opowiedzą o swojej pracy w trakcie pandemii i planach na przyszłość.

Wstęp na koncert online jest bezpłatny, jednak Nocny Kochanek dał swoim fanom możliwość wsparcia ich w trudnych czasach epidemii. Każdy może zapłacić za wirtualny bilet wybraną kwotę:

" Koncert będzie darmowy. Zachęcamy Was wszystkich jednak - Hewi Metal Fanów, do wsparcia nas, Nocnego Kochanka i naszej ekipy, Czarmuszków NK w tym wyjątkowym i trudnym czasie. Udostępniamy link do naszej bileterii, gdzie możecie kupić cegiełkę o dowolnej wartości, która chcielibyśmy, aby była rozumiana jako wirtualny bilet na koncert zespołu Nocny Kochanek! Dziękujemy Wam za wsparcie! "

Muzycy jednocześnie podkreślają, że mają nadzieję iż internetowe rozwiązanie jest chwilowe, a już wkrótce będą mogli spotkać się z fanami pod sceną: