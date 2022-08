Nocny Kochanek podzielił się nowym utworem, który jest przeróbką piosenki grupy Sabaton. "Krótki lont" to polskojęzyczna wersja „Gott Mit Uns” z nowym tekstem pełnym klasycznie Kochankowego humoru. Singiel "Krótki lont" powstał z okazji koncertu zespołu Nocny Kochanek u boku Sabaton w ramach trasy koncertowej The Tour To End All Tours w krakowskiej Tauron Arenie, 23 sierpnia 2022 roku.

Nocny Kochanek zaśpiewał Sabaton po polsku. Posłuchaj singla "Krótki lont"

Nocny Kochanek, w porozumieniu z zespołem Sabaton, wziął na warsztat jego utwór "Gott Mit Uns". Krzysiek Sokołowski napisał do niego nowy tekst w języku polskim, który - jak można się spodziewać - stworzony został z przymrużeniem oka i z charakterystycznym dla Zdrajców Metalu humorem. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Tomek Ochab, szef Knock Out Productions, organizator koncertu zespołu Sabaton w Polsce.

Nocny Kochanek wyda nowy album "O Jeden Most za Daleko" 23 września 2022 roku. W informacji prasowej możemy przeczytać, że "krążek zawiera szeroki przekrój muzyki rockowo-metalowej - od akustycznych rockowych klimatów w stylu Boston, przez rock and rolla à la Van Halen, heavymetalową klasykę rodem z płyt Iron Maiden i Judas Priest, po bardziej agresywne granie spod znaku Iced Earth czy Metalliki".Tematyka tekstów na albumie pozostaje typowa dla Nocnego Kochanka: miłość.

Nocnego Kochanka zobaczymy przed koncertem grupy Sabaton już 23 sierpnia 2022 roku w krakowskiej TAURON Arenie. Przed gwiazdą wieczoru zagra również zespół Avatar.