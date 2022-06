Nocny Kochanek zdradził szczegóły nowego wydawnictwa. Znamy tytuł i okładkę

Grupa Nocny Kochanek już wkrótce wyda kolejny album studyjny. Muzycy kilka miesięcy przed premierą zdradzili, co znajdziemy na najnowszym wydawnictwie zespołu.

Nocny Kochanek zdradził okładkę i tytuł nowego albumu

Po wydanym w ubiegłym roku krążku "Stosunki Międzynarodowe" zespół Nocny Kochanek nie zwalnia tempa. Na początku 2022 zespół zaprezentował single "Cudzesy" oraz "Wampir" i tym samym poinformował swoich fanów, że kolejny album jest w drodze. Co wiadomo na temat najnowszego projektu kapeli?

Nocny Kochanek poinformował, że swój najnowszy album zatytułuje "O Jeden Most Za Daleko". Krążek ukaże się we wrześniu tego roku. W najbliższym czasie wydawnictwo trafi on do przedsprzedaży.

„O Jeden Most Za Daleko” to tytuł naszej czwartej autorskiej płyty!

Okładkę - tradycyjnie - wykonał Robert Adler!

Premiera we wrześniu, preorder wkrótce, kolejne single niebawem, ogłoszenie trasy koncertowej lada dzień!

- napisał zespół w swoich mediach społecznościowych.

Nocny Kochanek zagra przed Sabatonem na koncercie w Krakowie

Grupa zagra przed Sabaton podczas koncertu w Krakowie. Drugim gościem popularnych Szwedów będą muzycy zespołu Avatar. Impreza odbędzie się 23 sierpnia 2022 roku w krakowskiej TAURON Arenie. Przedsprzedaż biletów na koncert trwa na: knockoutmusicstore.pl (druki kolekcjonerskie).