Były muzyk Oasis wykorzystał swoją przepustkę, by zająć miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, z którego miał lepszy widok.

Noel Gallagher zaliczył niezłą wpadkę i Liam postanowił kolejny raz się odciąć od swojego brata. Sprawa dotyczy niesmacznego żartu Noela. Okazało się, że były muzyk Oasis oglądał koncert Jamiego T z platformy dla osób niepełnosprawnych. Udało mu się tam dostać dzięki swojej specjalnej przepustce. Jego wypowiedź mocno oburzyła osoby niepełnosprawne.

Noel Gallagher zażartował z niepełnosprawnych. Liam za niego przeprosił: "Nie wszyscy Gallagherowie to pi**y"

Zacznijmy od początku. Noel Gallagher występował na festiwalu Glastonbury i muzyk w programie Matta Morgana opowiedział o tym wydarzeniu. Wyznał, że wybrał się na koncert Jamiego T, który oglądał z platformy dla osób niepełnosprawnych. Gallagher był w towarzystwie Rity Ory i ochroniarze szybko zareagowali, gdy zobaczyli kilka osób w miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych. Co zrobił Noel? Pokazał swoją przepustkę, dzięki której mógł wchodzić wszędzie na terenie imprezy. Gallagher w wywiadzie przytoczył swoje słowa wypowiedziane w stronę ochroniarza:

Widzisz tę przepustkę kolego? Dzięki niej mogę wejść gdziekolwiek k*rwa chc.

Na tym jednak nie koniec przechwałek muzyka. W wywiadzie wyznał, że niepełnosprawni mają naprawdę dobry widok na koncertach i byłby w stanie wyrzucić osobę niepełnosprawną z wózka, żeby jego syn lepiej widział to, co dzieje się na scenie. Nie wiemy, jak to skomentować...

Głos w sprawie zajęła organizacja Skope, która wspiera osoby niepełnosprawne:

Informacje o zachowaniu Noela Gallaghera na Glastonbury były wystarczająco przykre. Jednak słuchanie, jak przechwala się swoim postępowaniem i otwarcie kpi z osób niepełnosprawnych to dużo więcej niż obraza.

Organizacja podkreśliła, że tego typu platformy mają na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym oglądanie koncertów i nie są przeznaczone dla uprzywilejowanych gwiazd. Noel Gallagher w żaden sposób nie skomentował sprawy - za to zrobił to jego znienawidzony brat Liam.

Chciałbym przeprosić w imieniu mojej rodziny za ostatnie uwagi małego faceta na temat osób niepełnosprawnych. Przepraszam, nie wszyscy Gallagherowie to pi**y.

Miejmy nadzieję, że Noel Gallagher zastanowi się nad swoim zachowaniem i wyciągnie wnioski...