Nosowska jako irytująca klientka supermarketu w nowym klipie Miuosha. Teledysk wyreżyserował Ralph Kaminski [WIDEO]

Miuosh opublikował właśnie teledysk do premierowego kawałka "Klucze". Singiel ukazał się z okazji rocznicy albumu "Powroty", a piosenka trafi na limitowane wydawnictwo, które można już zamawiać w przedsprzedaży. Premierę zaplanowano na koniec lutego 2021.

W klipie nie zabrakło polskich gwiazd. Za reżyserię i scenariusz do historii opowiedzianej w teledysku odpowiada Ralph Kaminski. Akcja nagrania toczy się w sklepie i jest osadzona w realiach poprzedniego stulecia. Kasjerki mają na sobie charakterystyczne fryzury i makijaże, a ostatnia klientka marketu przychodzi na zakupy w ogromnym futrze.

To właśnie w nią wciela się Katarzyna Nosowska, którą możemy usłyszeć w utworze i zobaczyć na planie teledysku. Wokalistka nie po raz pierwszy współpracuje z Miuoshem i jak widać po jej wpisie na Instagramie, pewnie nie będzie to też ostatni raz.

Cóż to była za przygoda! Po raz kolejny splotłam się w artystycznym uścisku z Miuoshem, co zawsze przynosi uciechę. No i Ralph Kaminski – niezwykłe Dziecko Renesansu – łyżkami by go człowiek jadł. Absolutnie wszyscy ludzie na planie tego teledysku – pyszności i ciepło na samo wspomnienie.