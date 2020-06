Nothing But Thieves wypuścił nowy singiel "Real Love Song". Kawałek ukazał się niedługo po poprzednim singlu "Is Everybody Going Crazy?" i są to pierwsze utwory zespołu od czasu EP-ki z 2018 roku "What Did You Think When You Made Me This Way" oraz albumu z 2017 "Broken Machine", który znalazł się na miejscu 2. listy albumów w Wielkiej Brytanii. Teraz zespół zapowiada swoje nowe dzieło - 3. album o nazwie "Moral Panic", który ukaże się 23 października 2020.

Nothing But Thieves wydał singiel "Real Love Song". Jak brzmi ich piosenka o miłości?

Utwór został wyprodukowany przez Mike’a Crossey’a (The 1975, Arctic Monkeys and Wolf Alice) i jego tytuł mówi sam za siebie - to prawdziwa piosenka o miłości. Obdziera ona miłość z idealistycznych cech i opowiada o nieodwzajemnieniu i bolesnej rzeczywistości, z którą wielu się spotkało. Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy singiel kapeli.

Jak oceniasz nowy utwór Nothing But Thieves? Jest świetny, czekam na nową płytę! Nuda Wszystko mi jedno

Sprawdźcie również, jak brzmi poprzedni singiel "Is Everybody Goig Crazy", do którego powstał efektowny klip:

Ostatnie kilka lat były dla Nothing But Thieves prawdziwą przygodą. Zespół sprzedał 700 tysięcy albumów i zgromadził 750 milionów odtworzeń. Zyskał lojalną i sporą rzeszę fanów, dzięki czemu stał się jedną z najbardziej popularnych rockowych grup na świecie.

Z powodu pandemii, grupa musiała przesunąć w czasie liczne koncerty w tym występ dla 6,5 tysiąca fanów na Adrenaline Stadium w Moskwie. Nothing But Thieves łączył się z fanami w czasie izolacji poprzez platformę YouTube i grał swoje piosenki podczas Solitude Sessions oraz Sun Sessions.

W poprzednim tygodniu zespół udostępnił klip do kawałka „Sorry”, który powstał we współpracy z fanami i zawiera 150 filmików.

Zobacz także: Nothing But Thieves zagrał na23. Przystanku Woodstock