Nothing But Thieves zapowiedział 5-utworową EP-kę "Moral Panic II", kontynuację ich zeszłorocznego albumu "Moral Panic". Wydawnictwo promuje drugi po "Futureproof" singiel "Miracle, Baby".

Nothing But Thieves zapowiedział EP-kę i podzielił się nowym utworem. Posłuchaj "Miracle, Baby"

"Moral Panic II" jest następcą trzeciego albumu zespołu "Moral Panic". Pomimo tematycznych i tekstowych powiązań, EP-ka została napisana po ukończeniu płyty. Zawiera 5 zupełnie nowych utworów, w tym ostatni singiel "Futureproof" i najnowszy "Miracle, Baby". To refleksyjne wydawnictwo zabarwione emocjami, gniewem i nadzieją, która otwarcie porusza problemy współczesnego społeczeństwa. EP-ka ukaże się 23 lipca 2021. Utwór "Miracle, Baby" został wyprodukowany przez Richa Costeya (Biffy Clyro, Haim, Foo Fighters).

Nothing But Thieves - "Moral Panic II": Tracklista

Futureproof If I Were You Miracle, Baby Ce n’est Rien Your Blood

Wydany w zeszłym roku trzeci album "Moral Panic" zdobył ponad 102 miliony odtworzeń, a także wygrał nagrodę Best Indie Act na Global Radio 2021 Awards. "Moral Panic" był następstwem EP-ki "What Did You Think When You Made Me This Way" z 2018 roku, albumu "Broken Machine" z 2017 roku oraz debiutanckiego albumu "Nothing But Thieves".

Ostatnie kilka lat było niezłą przejażdżką dla Nothing But Thieves. Sprzedając ponad milion albumów na całym świecie i osiągając ponad 907 milionów streamów, zdobyli lojalną i szeroką rzeszę fanów dzięki swojemu wpływowemu altrockowemu brzmieniu. Ostatnia trasa koncertowa sprzedała się w 150 tysiącach biletów. Ich debiutancka płyta stała się najlepiej sprzedającym się debiutem brytyjskiego zespołu rockowego w USA w 2015 roku.