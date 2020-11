Nothing but Thieves o Strajku Kobiet: Polki wykorzystują na plakatach nasze teksty, to zaszczyt

W związku z niedawną premierą albumu "Moral Panic", muzycy Nothing but Thieves częściej pojawiają się w mediach i udzielają wywiadów. Jeden z nich przeprowadziła Kasia Gawęska, która zapytała jednego z muzyków o Strajk Kobiet.

Chociaż na polskie ulice nie wychodzi już tyle osób co w pamiętny Tęczowy Piątek, protesty kobiet nadal trwają. Nie gaśnie sprzeciw wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego na temat zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Kobiety zapowiadają kolejne strajki i demonstracje.

Z tymi działaniami zgadza się Joe Langridge-Brown z Nothing but Thieves. W wywiadzie dla Interii muzyk skomentował ogólnopolski Strajk Kobiet. Okazało się, że artysta jest zorientowany w sytuacji panującej w naszym kraju, a nawet widział teksty swojego zespołu na transparentach niesionych przez Polki.

"

Widziałem na Twitterze, że Polki wykorzystują na swoich plakatach teksty z "Moral Panic" podczas protestów. To zaszczyt, budzący w nas pokorę. Oczywiście uważam, że to, co robi kobietom polski rząd, jest absolutnie obrzydliwe. "