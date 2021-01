Nowa piosenka Bad Religion przeciwko ludzkiej ignorancji. Posłuchaj "Emancipation Of The Mind"

Zespół Bad Religion wypuścił nowy utwór pod tytułem "Emancipation Of The Mind". Grupa punktuje zamiłowanie ludzkości do zabobonów, które przeczą nauce.

19 stycznia 2021 roku fani zespołu Bad Religion obchodzili ważną rocznicę - 39 lat od premiery debiutanckiego krążka "How Could Hell Be Any Worse?". Mieli jednak jeszcze jeden powód do świętowania. Tego dnia grupa zaprezentowała światu swój najnowszy utwór - "Emancipation Of The Mind".

Bad Religion - "Emancipation Of The Mind" - nowa piosenka zespołu

W roku 2020 zespół Bad Religion obchodził 40-lecie działalności. Mimo czterech dekad punk rocka, muzykom ani śni się przechodzić na emeryturę. W zeszłym roku band zaprezentował nowy utwór odnoszący się bezpośrednio do morderstwa George'a Floyda przez policjantów oraz systemowego rasizmu w USA.

Na tym niespodzianki się jednak nie kończą. Dzień przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych na kanale Bad Religion pojawił się utwór "Emancipation Of The Mind". Kawałek został szybko zdjęty, ale fani zdążyli go pobrać i przez kilka godzin przeciek krążył po sieci. Jednak nie trzeba było długo czekać, by zespół ponownie zaprezentował nowy utwór. Tym razem w pełni oficjalnie.

Oglądaj

Skoczna melodia, wpadająca niekiedy w brzmienia w klimacie country, to cecha charakterystyczna nowego utworu. Nic zresztą dziwnego - wokalista Greg Graffin jest miłośnikiem muzyki folkowej i nagrał dwie solowe płyty w tym gatunku. Refren brzmi trochę jak piosenka "The Watchmaker's Dial" z płyty "Cold as the Clay". Tekst mówi jednak gorzką prawdę na temat kondycji ludzkości. Mimo nagłego rozwoju nauki i wiedzy dostępnej na wyciągnięcie ręki, wiele osób wierzy w różnego rodzaju zabobony, które zdaniem podmiotu lirycznego przejawiają się w takich zjawiskach jak religia, teorie spiskowe, nieufność wobec naukowców, ruch antyszczepionkowców, wiara w horoskopy i słowa jasnowidzów oraz wszelkiego rodzaju znachorzy, którzy wolą, by nazywać ich biznesmenami.

Utwór "Emancipation Of The Mind" wpisuje się w przesłanie, które jest fundamentem Bad Religion. Piosenki zespołu są skierowane do wszystkich ludzi, którzy mają nadzieję, na życie w lepszym świecie wolnym od ignorancji, uprzedzeń i bazowaniu na prostych, lecz szkodliwych dla wszystkich rozwiązaniach. Więc chociaż w nowym kawałku pobrzmiewają echa pomysłów sprzed 40 lat (na przykład z "We're Only Gonna Die"), muzycy zmienili trochę postrzeganie świata - nastoletni, cyniczny bunt przeistoczył się w nadzieję na lepsze czasy, opierającą się na wiarę w rozum człowieka.

Bad Religion - kiedy nowa płyta?

Kiedy nowa piosenka trafiła do sieci, fani Bad Religion od razu zaczęli zastanawiać się, czy to zwiastun nowej płyty grupy. Ostatni long play - "Age of Unreason" trafił do sprzedaży w 2019 roku. Trudno jednak powiedzieć, czy "Emancipation Of The Mind" jest odrzutem z poprzedniej płyty, zapowiedzią nowego albumu, czy po prostu komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości, niezwiązanym z żadnym długogrającym wydawnictwem.

Jedno jest pewne - muzycy Bad Religion nie zamierzają się jeszcze żegnać ze swoimi słuchaczami, więc prawdopodobnie osiemnasty album zespołu za jakiś czas ujrzy światło dzienne. W 2020 roku zespół obchodził swoje 40-lecie. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała koncertowe plany kapeli. Członkowie Bad Religion zorganizowali jednak 4-częściowe wydarzenie online - serię koncertów, na których zaprezentowali przekrój swoich dokonań podzielony na poszczególne dekady.