Nowa płyta i teledysk Alestorm. Zobacz, jak powstawała płyta "Curse Of The Crystal Coconut" [WIDEO]

29 maja 2020 miała miejsce premiera długo oczekiwanego albumu pirackiej załogi Alestorm. Wydawnictwo "Curse Of The Crystal Coconut" ukazało się pod szyldem Napalm Records. Wraz z premierą płyty zespół opublikował teledysk do piosenki "Pirate Metal Drinking Crew".

Alestorm: nowy teledysk i płyta "Curse Of The Crystal Coconut"

Nowa płyta Alestorm jest kontynuacją wydanego w 2017 roku albumu "No Grave But The Sea". 2 kwietnia 2020 roku zespół wydał pierwszy singiel z promujący nowe wydawnictwo "Treasure Chest Party Quest". Na kolejny ("Tortuga") fani musieli czekać aż do 23 kwietnia 2020 roku. 16 maja 2020 roku pojawił się "Fannybaws", który od razu przypadł do gustu fanom pirackiej załogi.

Teledysk "Pirate Metal Drinking Crew" został nakręcony w Krabi Road Studios w Tajlandii, gdzie zespół nagrywał płytę "Curse Of The Crystal Coconut".

Podczas nagrań "Curse of the Crystal Coconut" do zespołu dołączyli m.in. Ally Storch z Subway to Sally (skrzypce na całym albumie) oraz kapitan Yarrface z Rumahoy. Album jest różnorodny i zaspokoi nawet najbardziej wybrednych poszukiwaczy przygód. Świetnie sprawdzi się także na najbardziej dzikich imprezach pirackich. Na płycie znajduje się mnóstwo chwytliwych melodii jak "Chomp Chomp" z gościnnym udziałem Vretha, wokalisty Finntroll czy "Pirate Metal Drinking Crew", które mają ogromną szansę stać się wielkimi hitami.

Tracklista albumu prezentuje się następująco:

Treasure Chest Party Quest Fannybaws Chomp Chomp Tortuga Zombies Ate My Pirate Ship Call of the Waves Pirate’s Scorn Shit Boat (No Fans) Pirate Metal Drinking Crew Wooden Leg Pt. 2 (The Woodening) Henry Martin

Alestorm to szkocka kapela pirate/powermetalowa założona przez pięciu muzyków, którzy swój styl określają jako "prawdziwie szkocki piracki metal", czyli żywiołową mieszankę metalu i pirackich szant. Szkoci wielokrotnie gościli w Polsce, a ich koncerty zawsze cieszyły się niesamowitym powodzeniem. Zespół występował również kilkukrotnie na Wacken Open Air.

