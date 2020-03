Nowy album Pearl Jam przedpremierowo w kinach na całym świecie. Gdzie w Polsce posłuchać płyty "Gigaton"

25 marca to okazja dla wielbicieli Pearl Jam, by spotkać się i cieszyć długo oczekiwanym nowym albumem zespołu. Odsłuch albumu "Gigaton” w Multikinach będzie wzbogacony o wyjątkowe wizualizacje. Wizję zespołu Pearl Jam zobaczymy po raz pierwszy na wielkim kinowym ekranie dzięki eksperymentalnemu wydarzeniu pasującemu do rozmachu i ducha płyty.

Pearl Jam - Gigaton przedpremierowo w polskich kinach

"Pearl Jam’s Gigaton Listening Experience - na wielkim ekranie tylko w Dolby ATMOS” odbędzie się 25 marca 2020 roku w trzech kinach sieci Multikino w Polsce:

Multikino Katowice

Multikino Pruszków

Multikino Warszawa Młociny

Pierwsze pokazy zaplanowane są na godzinę 18:30, w przypadku zapełnienia sal będą planowane dodatkowe pokazy w późniejszych godzinach.

Ceny biletów:

Multikino Warszawa Młociny – 32 zł

Multikino Katowice – 29 z

Multikino Pruszków – 27 zł

Pearl Jam zagra koncert w Polsce w 2020 roku

Grupa Pearl Jam w ramach trasy promującej najnowszy album odwiedzi także Polskę. Koncert odbędzie się 13 lipca 2020 roku w krakowskiej TAURON Arenie. W roli gości specjalnych na wydarzeniu usłyszymy muzyków z White Reaper.

Zobacz też: Nowy utwór Pearl Jam zadebiutował w reklamie na Super Bowl. Posłuchaj fragmentu "River Cross"