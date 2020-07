Nowy klip Kamelot! Elektryzujący występ z udziałem znanej wokalistki rozgrzewa do czerwoności [WIDEO]

Najnowsze wydawnictwo grupy Kamelot "I Am The Empire - Live From The 013" ukaże się już 14 sierpnia 2020 nakładem Napalm Records. Elektryzujący koncert z niesamowitą produkcją i wyjątkowymi gośćmi specjalnymi będzie zawierać wiele ekskluzywnych dodatków.

Zespół Kamelot prezentuje nowy teledysk

Kamelot prezentuje koncertowy teledysk do utworu "Phantom Divine (Shadow Empire)", w którym gościnnie pojawia się Lauren Hart. Kompozycja pochodzi z nadchodzącego albumu "I Am The Empire – Live From The 013", który będzie mieć swoją premierę 14 sierpnia 2020. Krążek zostanie wydany pod szyldem Napalm Records.

Materiał został zarejestrowany podczas koncertu w legendarnym klubie 013 w Tillburgu. Na albumie wystąpiły gościnnie Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Elize Ryd (Amaranthe), Lauren Hart (Once Human), Charlotte Wessels (Delain), Eklipse oraz Sascha Paeth. Za produkcję odpowiada Jens De Vos z Panda Productions. Miksami oraz masteringiem zajęła się Sascha Paeth.

" Z radością prezentujemy video do utworu "Phantom Divine", jest to nasz drugi klip z nadchodzącego DVD/BluRay. Piosenka ta pochodzi z naszej najnowszej studyjnej płyty “The Shadow Theory” i pojawia się w niej Lauren Hart (Once Human). Podczas całej trasy Shadow Tour była to kompozycja, która nie tylko otwierała nasze występy, ale i nadawała im ton na resztę wieczoru. Fani mówią mi, że ten utwór zawiera esencję brzmienia Kamelot. Mamy nadzieję, że wszyscy podzielacie z nami radość! "

- mówi założyciel i gitarzysta zespołu, Thomas Youngblood.

Występująca w piosence Lauren Hart (Once Human) uzupełnia:

" Co za arcydzieło! To był wielki zaszczyt, by móc dzielić scenę z tyloma legendami i być świadkiem tego pięknego kawałka historii Kamelot. "

Nowy album będzie zawierał 21 kompozycji, w sumie ponad 100 minut ekscytujących koncertowych doznań oraz wiele ekskluzywnych dodatków, w tym wywiady z gośćmi specjalnymi, członkami zespołu oraz z fanami.

