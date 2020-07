Nowy klip Łydki Grubasa! Animowany "Walec" przebija wszystko, co widzieliście do tej pory [WIDEO]

Sytuacja związana z pandemią wywróciła do góry nogami plany promocyjne Łydki Grubasa. Zespół jednak nie złożył broni. Oprócz licznych koncertów online i utworów specjalnych, które zaprezentował fanom w czasie lockdownu, postanowił wrócić do promocji wydanego materiału. Na oficjalnym kanale YouTube zespołu właśnie ukazał się teledysk do utworu "Walec".

Nowy klip Łydki Grubasa

Teledysk powstał w formie kukiełkowej animacji poklatkowej. Wykonany został przez Łukasza Jedynastego i Zuzannę Staszewską z Rainbow Box Studio. Autorzy mają doświadczenie w pracy z muzykami – wcześniej wykonywali klipy dla artystów takich, jak Kasia i Wojtek, Adam Krylik czy Kazik i kwartet Pro-Forma.

" Wszystko to, co planowaliśmy pierwotnie, siłą rzeczy musiało ulec odłożeniu na czas bliżej nieokreślony. Ledwo wydaliśmy płytę, pojawił się wirus, a trasa, klipy, spotkania – wszystko musi poczekać. Początkowo "Walec" nie miał być pierwszym utworem promowanym teledyskiem, ale u nas nigdy nie jest normalnie, więc pomysł uległ głębokiej rekonstrukcji i stało się! Przede wszystkim dzięki temu, że animowani aktorzy są wyjątkowo odporni na wirusy. "

– mówi nam Bartosz "Hipis" Krusznicki, wokalista Łydki Grubasa.

" Do produkcji zużyliśmy ok. 8 litrów farb akrylowych plus kilogram ceramicznej modeliny i pewnie ze dwa razy tyle plasteliny, 0,5 m3 styropianu, do tego karton, gips, drewno, tkaniny, itp. Jednocześnie z planami zdjęciowymi powstawały lalki - od szkieletów po specjalnie uszyte przez Zuzę kostiumy. Założenie było takie, że wszystko robimy ręcznie, wykorzystując hand-made jako największy atut, bez cyfrowych efektów, bez greenscreena, bez korekcji barwnej. Wszystko miało powstać, i powstało, na planie. Praca zajęła trzy i pół miesiąca, po 10-12 godzin dziennie.Skończyliśmy, mając na liczniku 6407 wykonanych zdjęć. Efekt przerósł moje oczekiwania - to chyba pierwszy teledysk w moim życiu, z którego jestem w pełni zadowolony. "

- komentuje niezwykłą produkcję Łukasz Jedynasty.

Zespół od dawna planował zilustrowanie swojej muzyki jakąś formą animacji.

" Scenariusz nakreśliliśmy sami. Był to z grubsza zarysowany koncept, jednak Łukasz zrealizował go niemal całkowicie po swojemu. Bardzo nas to cieszy. Wartość dodana jego pomysłów spowodowała, że rezultat po prostu nas zatkał. Praca Rainbow Box przyniosła na świat arcydziełko, z którego jesteśmy niesamowicie zadowoleni. Mamy szczerą nadzieję, że również i Wam teledysk przypadnie do gustu. "

– twierdzi Maciej "Ziggy" Charytoniak.

Łydka Grubasa należy do najbardziej zapracowanych zespołów na Polskiej scenie muzycznej. Panowie podczas pandemii zdążyli zagrać kilka koncertów online, wydać singla, winyla, i nagrać mini płytę akustyczną. Zaczynają też grać letnie koncerty i pieczołowicie pracują nad jesienną trasą klubową, a już teraz prezentują Wam wspomniany teledysk, pierwszy z tegorocznej "Socjalibacji".

