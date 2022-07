''Don’t Pray For Me'' to czwarty singiel Within Temptation, który pracuje obecnie nad nowym albumem. Premiera płyty zapowiadana jest na przyszły rok. Najnowszy singiel zespołu to hymn o pogoni za własnym losem - posłuchajcie, jak prezentuje się ten kawałek.

Within Temptation z nowym singlem ''Don't Pray For Me''

Zespół stwierdził, że „żyjemy w świecie, w którym mieszają się kultury i przekonania, a jednocześnie dominują akty nietolerancji i niesprawiedliwości''. Sharon den Adel natomiast dodaje:

"Don’t Pray For Me" walczy z narzucaniem innym przekonań i lęków oraz daje świadectwo akceptacji własnej podróży każdego z nas. To hymn o konfrontacji z faktem, że przekonania mogą być płynne, różnorodne lub, szczerze mówiąc, odmienne. Piosenka opowiada o umożliwieniu ludziom podążania za własnym przeznaczeniem.

Posłuchajcie zatem, jak prezentuje się najnowszy kawałek Within Temptation, który trafi na nadchodzący album zespołu:

Oglądaj

Within Temptation zagra koncert w Polsce przez Iron Maiden

Zespół jest mocno zajęty, bo grafik Within Temptation jest wypełniony koncertami na europejskich letnich festiwalach, trasą po USA z Iron Maiden i wspólną europejską trasą wraz z Evanescence jesienią 2022 roku.

Kapelę będziemy mogli zobaczyć na żywo już 24 lipca 2022 na PGE Narodowym przez występem Iron Maiden.