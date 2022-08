Behemoth wyda swój nowy krążek już 16 września. Na płycie "Opvs Contra Natvram" pojawi się m.in. singiel "Thy Becoming Eternal", do którego powstał animowany teledysk autorstwa Japończyka Rubena Fro. Co ciekawe, klip spotkał się z cenzurą w social mediach z powodu nagości, której nie ma w teledysku.

Nowy teledysk Behemotha został ocenzurowany. Nergal: "Z tym światem dzieje się coś bardzo złego"

Nergal opisując teledysk do "Thy Becoming Eternal" powiedział, że animator "stworzył epicki krajobraz jako tło podróży dla naszego wojownika". W porównaniu do wcześniejszych klipów Behemotha, klip do najnowszego singla rzeczywiście jest dosyć "grzeczny". Mimo to okazuje się, że TikTok i Facebook mocno ograniczają zasięgi wideo przez nagość. Co ciekawe, w klipie do "The Becoming Eternal" nie ma nagich postaci. Jak podaje portal terazrock.pl, Nergal stwierdził:

Obejrzyjcie ten klip i powiedzcie nam, czy znaleźliście tam jakąś nagość i cokolwiek obraźliwego. Moim zdaniem z tym światem dzieje się coś bardzo złego.

Sytuacja wydaje się naprawdę dziwna, ale nie jest to pierwsza tego typu historia. Zobaczymy, jak potoczą się losy klipu Behemotha. Na pewno nie wpłynie to negatywnie na zainteresowanie nadchodzącym wydawnictwem zespołu.

Nowy album Behemotha został wyprodukowany przez sam zespół, a obowiązku inżyniera dźwięku podjął się Daniel Bergstrand. Miks to dzieło legendarnego Joe Barresiego, którego CV obejmuje współpracę m.in. z Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Alice In Chains i Tool. Joe został wybrany ze względu na swoją niezwykłą umiejętność zachowania organicznego charakteru oraz tożsamości nagrań studyjnych.