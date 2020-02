Premiera nowego albumu Pearl Jam zbliża się wielkimi krokami. Już 27 marca 2020 na sklepowych półkach pojawi się krążek "Gigaton", który będzie następcą "Lightning Bolt" z 2013 roku. Na pierwszy singiel wybrano kawałek "Dance of the Clairvoyants". Zanim poznamy kolejny oficjalny singiel, fragment nowej piosenki pojawił się w reklamie, która został wyświetlona podczas Super Bowl 2020.

Nowy utwór Pearl Jam zadebiutował w reklamie na Super Bowl. Posłuchaj fragmentu "River Cross"

Największy operator telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, Verizon Wireless, stworzył reklamę "The Amazing Things 5G Won’t Do". W spocie pokazano strażaków, którzy każdego dnia ryzykują swoje życie, by pomóc innym. Narratorem tej opowieści został Harrison Ford, natomiast w tle słyszymy fragment nowego utworu Pearl Jam "River Cross", który pojawi się na płycie "Gigaton".

Pearl Jam zagra koncert w Polsce w 2020

2020 to wyjątkowy rok dla Pearl Jam, który oficjalnie świętuje 30-lecie działalności. Grupa sprzedała ponad 85 mln egzemplarzy albumów, a w 2017 została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.

Z okazji okrągłych urodzin Pearl Jam pojawi się w Polsce. Zespół zagra koncert 13 lipca 2020 w Krakowie.

