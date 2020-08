OFF Festival 2021 – poznaliśmy pierwszych artystów nowej edycji imprezy

Festiwal OFF ogłosił właśnie pierwszych artystów, których zobaczymy na katowickiej scenie w dniach 6-8 sierpnia 2021.

OFF Festival 2021 - kogo zobaczymy?

Pierwszą gwiazdą nowej edycji został Caribou, czyli projekt muzyczny Dana Snaitha. Caribou wydał w tym roku nowy krażęk „Suddenly” i w Katowicach pojawi się w ramach trasy promocyjnej tego wydawnictwa. Autor utworu „Can’t Do It Without You”, rozsławionego ponownie przez film „Wszystkie Nieprzespane Noce” Michała Marczaka, pojawi się na scenie OFF-a w piątek 6 sierpnia.

Rock, rap i popowe ballady

Kolejną gwiazdą nowej edycji festiwalu jest także Mac DeMarco. Kanadyjski muzyk elektroniczny, który sam określa swoją muzykę mianem „jizz-jazz” nie tylko wystąpi na scenie Perlage festiwalu, ale także będzie kuratorem specjalnej sekcji artystycznej, która ma zostać odsłonięta przy Scenie Eksperymentalnej. Będą to więc podwójne doznania dla fanów muzyka. Warto podkreślić, że materiały prasowe, dotyczące DeMarco, opisują jego najnowszy album „Here Comes The Cobwoy” jako płytę, która przypomina „głaskanie kota przez 45 minut”.

Na głównej scenie festiwalu wystąpi także Alyona Alyona, raperka z Ukrainy. Alyona Savranenko zadebiutowała w 2018 roku, gdy jej domowej roboty klip do piosenki „Ribki” zyskał przychylność użytwników YouTube’a. Alyona Alyona powinna być znana także fanom polskiego rapu, gdyż niedawno wystąpiła w utworze „Ostatni raz” grupy Biały Tunel, czyli nowego projektu muzycznego Tego Typa Mesa.

Fani rockowego brzmienia mogą zaś ostrzyć pazury na koncert DIIV, czyli nowojorskiego kwartetu, który wywodzi się ze stylistyki shoegaze’u. Zespół wrócił do koncertowania po kilkuletniej przerwie, podczas której frontman Zachary Cole Smith dochodził do zdrowia, ale fani i krytycy mówią, że ostatni krążek – „Deceiver” stanowi świetny powrót do najlepszych dni zespołu.

Na scenie OFF-a wystąpi także: Quinn Christopherson, singer/songwritter z Alaski, zwycięzca konkursu wokalnego organizowanego przez amerykańskie radio NPR. Chritopherson zasłynął utworem „Erase Me”, w którym opowiada o trudnym coming oucie jako osoba transpłciowa.

Ostatnim ogłoszony właśnie artystą jest DJ Python. Materiały prasowe festiwalu mówią o nim tak:

" "Pochodzący z Ekwadoru nowojorczyk Brian Piñeyro swoją oryginalną propozycję nazywa deep reggaetonem: brzmi to jak ostatnie promienie letniego słońca, załamujące się na taflach ambientu i deep house'u". "

OFF Festival 2021 – kiedy odbędzie się impreza?

OFF Festival 2021 odbędzie się w dniach 6-8 sierpnia 2021 w Dolinie Trzech Stawów. Karnety są już dostępne na oficjalnej stronie imprezy.

Czytaj także: Podsłuchane w Antyradiu.pl: Najlepsze płyty lipca 2020.