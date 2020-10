Oto pierwszy utwór z lat 90., który doczekał się miliarda odtworzeń na Spotify. To rockowy klasyk

"Wonderwall" brytyjskiego zespołu rockowego właśnie stało się pierwszym kawałkiem z lat 90., który zdobył ponad miliard odtworzeń na Spotify. Historyczne dokonanie grupy zbiegło się w czasie z 25-leciem albumu "(What's the Story) Morning Glory?", z którego pochodzi wspomniany singiel.

Oryginalnie "Wonderwall" zostało wydane 30 października 1995 roku jako trzeci singiel ze wspomnianego "(What's the Story)...". Kompozytorem kawałka był Noel Gallagher, który wyjawił w rozmowie z Consequence of Sound, że kawałek miał opisywać "przyjaciela, którzy zawsze ci pomoże i uratuje cię przed sobą".

Kawałek okazał się być największym i najbardziej znanym hitem Oasis i doczekał się nawet dwóch nominacji do Grammy za najlepszą rockową piosenkę oraz najlepsze rockowe wykonanie wokalne. Na samym YouTubie wideo zostało obejrzane prawie 300 milionów razy.

Obecnie album "(What's the Story" Morning Glory?" jest 5. najlepiej sprzedającym się albumem w historii Wielkiej Brytanii, a na całym świecie rozszedł się w liczbie ponad 22 milionów egzemplarzy, na stałe wpisując Oasis w kanon muzyki rozrywkowej.

Panom z Oasis gratulujemy osiągnięcia. A was wszystkich zachęcamy do wspólnego okrzyku: I SAID MAYBEEEEEEEEEE!