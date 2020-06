Obejrzyj „niekończące się wideo” do piosenki grupy Twenty One Pilots

Kawałek „Level of Concern” duetu Twenty One Pilots ukazał się w serwisach streamingowych 9 kwietnia. Od tego czasu przesłuchano go już ponad 150 mln razy. Teraz członkowie zespołu znaleźli specyficzny sposób, aby piosenka wciąż angażowała odbiorców.

„Level of Concern” – zobacz „niekończące się wideo”

Wczoraj, tj. we wtorek 23 czerwca, na oficjalnym profilu Twenty One Pilots w serwisie YouTube pojawiło się specjalny teledysk do piosenki „Level of Concern”. Od tamtej chwili materiał leci „na żywo”, co 3 minuty i 40 sekund, czyli całkowity czas trwania utworu, zapętlając muzykę od początku. Na ekranie widzimy natomiast strumień nagrań, podesłanych przez fanów, którzy tańczą do piosenki, śmieją się i wykonują inne gesty. Nadesłane materiały przeplatane są fragmentami oryginalnego teledysku grupy.

„Level of Concern” – jak stać się częścią teledysku?

Zgłoszenia do wzięcia udziału w teledysku i możliwość pojawienia się na oficjalnym streamine na YouTube, można przesyłać na specjalnej stronie zespołu. Zagraniczni dziennikarze podkreślają też, że pierwsi śmiałkowie, którzy odkryli ten adres, musieli się nieźle nagłowić, wykonując całą serię różnorodnych zadań.

Duet ustawił bowiem specjalną stronę internetową z grą w alternatywnej rzeczywistości (alternate reality game, ARD), podczas której trzeba było rozwiązać serię zagadek, aby dostać się do kolejnego etapu. Każdy z uczestników musiał rozwiązać ok. 20 zadań, zanim został przekierowany do strony, na której można wysłać swój materiał wideo.

Co ciekawe – zespół mocno podkręca sukces swojego nowego singla, pierwszego od dwóch lat po premierze płyty „Trench”. Poza „niekończącym się wideo” teledysku, utwór posiada też oryginalny teledysk, wersję „na żywo z zewnątrz”, a także specjalną wersję, nagraną specjalnie na potrzeby programu talk-show „The Tonight Show”.

Muzycy wyraźnie wykorzystują więc kwarantannę, aby wzmóc kreatywne pomysły zespołu i zapewnić fanom rozrywkę na długie godziny.

24-godzinny teledysk do „Happy”

W tym miejscu warto przypomnieć, że kilka lat temu zbliżony pomysł zaserwował Pharell Williams, gdy wypuścił specjalne 24-godzinne wideo do swojego hitu „Happy”. Na YouTubie oraz dedykowanej stronie internetowej mogliśmy oglądać piosenkarza oraz zaproszonych gości, jak tańczą w rytm piosenki w różnych miejscach Los Angeles.

