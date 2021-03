Od poniedziałku (15.03) nowa dostawa winyli w Biedronce. Tym razem będą promocje!

Obecność płyt CD i winyli z muzyką rockową i metalową w Biedronce chyba już nikogo nie dziwi. Jeszcze kilka lat temu krążki leżące w koszach znanych dyskontów, nie kojarzyły się najlepiej. Zwykle lądowały w nich stare składanki lub co najwyżej muzyka z bajek dla dzieci. Wszystko zmieniło się za sprawą sieciówki z czerwonym owadem w nazwie.

Dzisiaj robiąc zakupy w osiedlowym dyskoncie obok mleka, chleba i sera, bez problemu możemy wrzucić do koszyka także winyl "Master Of Puppets" i to w atrakcyjnej cenie. Biedronka bowiem wprowadzając do swojej oferty czarne płyty, znacznie obniżyła ich ceny i wpłynęła na popularność nośnika w Polsce.

Winyle w Biedronce od 15 marca. Lista tytułów. Co kupimy?

Kolejny rzut czarnych płyt w Biedronce zaplanowano na 15 marca. Już od najbliższego poniedziałku będziemy mogli skorzystać z promocji na wszystkie winyle. W dyskoncie pojawią się płyty w cenie 49,99 złotych i 69,90 złotych. Wyższa cena dotyczy wydań dwukrążkowych. Biedronka obiecuje, że przy zakupie dwóch produktów, za jeden z nich zapłacimy o połowę mniej.

Promocja będzie trwała do 28 marca lub wyczerpania zapasów, zakupione płyty nie podlegają zwrotowi, a rabat 50% będzie naliczał się na tańszy produkt - jeśli kupicie płytę za 49,99 i 69,90, zapłacicie za nie 90 złotych. W wypadku zakupu dwóch płyt po 49,99 na rachunku zobaczycie kwotę 75 złotych.

Jakie winyle pojawią się w Biedronce od poniedziałku? Poniżej lista, która może Was zainteresować:

Nine Inch Nails – “Pretty Hate Machine” – 49,99 zł

The Who – “Who’s Next” – 49,99 zł

Deep Purple – “Perfect Strangers”- 49,99 zł

Greta Van Fleet – “Anthem Of The Peaceful Army” – 49,99 zł

Deep Purple – “Who Do We Think We Are” (Remastered) – 49,99 zł

Nine Inch Nails – “Add Violence” – 49,99 zł

Nirvana – “Nirvana” – 49,99 zł

Nine Inch Nails – “Bad Witch” – 49,99 zł

Rainbow – “Rising” – 49,99 zł

Soundgarden – “Badmotorfinger” – 49,99 zł

Allman Brothers Band – “At Fillmore East” (2 LP) – 69,90 zł

Deep Purple – “Made In Japan” (2 LP Ltd.) – 69,90 zł

Within Temptation – “Resist” (2 LP) – 69,90 zł

Źródło: Metal News