Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to bardzo specyficzne show. Polskie gwiazdy udają znanych muzyków, mają na sobie tonę makijażu, muszą ruszać się i śpiewać jak słynni artyści. Nie jest to proste, szczególnie dla kobiet, które muszą udawać męski wokal. Jak uczestnikom udało się odwzorować wokalistę Oddziału Zamkniętego i Avril Lavinge? Wymagający fani tych artystów będą mieli się do czego przyczepić...

W Krzysztofa Jaryczewskiego z Oddziału Zamkniętego wcieliła się Natalia Avelon, polsko-niemiecka aktorka, którą możecie kojarzyć z coveru "Summer Wine" nagranym z Ville Valo do filmu "Das Wilde Leben". Jak poradziła sobie z hitem "Ten wasz świat" w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Trzeba przyznać, że starała się oddać manierę sceniczną Jaryczewskiego, ale niestety wokalnie nie dała rady podrobić jego głosu. Patrząc na komentarze pod nagraniem, nie wszystkim spodobał się ten występ...

Aktor Filip Gurłacz, który pojawił się w takich filmach, jak m.in. "Miasto 44" czy "Powidoki", tym razem musiał udawać Avril Lavinge. Jak poradził sobie z tą rolą?

