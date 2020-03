W związku z panującą pandemią koronawirusa, rządy państw całego świata wprowadziły zaostrzenia zasad bezpieczeństwa. Zalecane jest między innymi przebywanie w odległości 2 metrów od siebie. Amerykańscy artyści postanowili sprawdzić, jak wyglądałyby okładki kultowych albumów muzycznych, gdy dostosować je do obecnych realiów. W tym celu przerobili płyty takich zespołów jak The Beatles, Queen czy KISS. Efekt znajdziecie poniżej.

Okładki kultowych albumów w dobie koronawirusa - zobaczcie świetne przeróbki [FOTO]

Paco Conde i Beto Fernandez to artyści z Los Angeles, którzy prowadzą profil na Instagramie o nazwie Activista Los Angeles. Tam właśnie zamieścili owoce swojej pracy, określonej mianem projektu 6 Feet Covers.

Panowie postanowili promować stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. Jak wyznał jeden z nich, uznali, że wykorzystanie znanego, popkulturowego motywu to najlepszy sposób na zachęcenie ludzi do zachowania bezpiecznego dystansu. Każdy z wpisów został przez nic okraszony odpowiednim komunikatem. Efekty ich pracy prezentują się następująco:

