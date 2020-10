Co byłoby, gdyby materiał z albumu Metalliki "...And Justice For All" z 1988 roku został nagrany przez orkiestrę oraz 4 wokalistów jazzowych? Grupa Little Kruta postanowiła wziąć na warsztat właśnie ten krążek thrashmetalowców. Metallica zagrana przez orkiestrę? Czemu nie!

"One" Metalliki wykonane przez kobiecą orkiestrę. Takiego coveru jeszcze nie słyszeliście! [WIDEO]

Muzycy udostępnili cover "One" Metalliki, który został nagrany w kościele w Brooklynie. Do piosenki powstał specjalny, nastrojowy klip. Posłuchajcie, jak brzmi słynny hit Mety zagrany przez orkiestrę. Wokalnie wsparła zespół Alita Moses:

Jak wiadomo Metallica ma na swoim koncie współpracę z orkiestrą i to dwukrotnie. Po 20 latach od wydania legendarnego albumu "S&M", zespół Metallica ponownie połączył siły z San Francisco Symphony. Wydawnictwo zawierające zapis koncertów „S&M2” trafiło do sklepów 28 sierpnia 2020.

