Opętany Dave Grohl morduje kumpli z Foo Fighters w trailerze horroru ''Studio 666'' [WIDEO]

''Studio 666'' to horror, w którym zobaczymy, jak Foo Fighters przenosi się do rezydencji Encino, by skupić się na nagrywaniu nowego albumu. W posiadłości Dave Grohl zaczyna zmagać się z nadprzyrodzonymi siłami, które zagrażają zarówno ukończeniu albumu, jak i życiu członków zespołu. W filmie, oprócz oczywiście zespołu zagrali Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega i Jeff Garlin. Zobaczcie zwiastun tej produkcji.

Zobacz zwiastun horroru ''Studio 666'' z Foo Fighters [WIDEO]

Reżyser filmu BJ McDonnell zdradza:

''Studio 666'' to idealne połączenie wszystkich rzeczy, które kocham. Rock, horror i komedia w niezwykle porywającym filmie. Jestem podekscytowany, że połączyłem siły z Foo Fighters, aby stworzyć ten oldschoolowy film.

W trailerze widzimy, jak kapela pracuje nad nowym albumem, ale Dave Grohl nagle zaczyna dziwnie się zachowywać i atakować kolegów z kapeli. Zapowiada się kiczowata jazda bez trzymanki i z dużą ilością tryskającej krwi.

Oglądaj

Dave Grohl tak wypowiedział się na temat horroru ''Studio 666'':

Podobnie jak większość twórczości Foo, «Studio 666» zaczęło się od naciąganego pomysłu, który przerodził się w coś większego, niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Kręcąc go w tym samym domu, w którym nagraliśmy nasz najnowszy album «Medicine at Midnight» (mówiliśmy, że to miejsce jest nawiedzone!), chcieliśmy uchwycić klasyczną magię, którą miały wszystkie nasze ulubione filmy rock and rollowe, ale z niespodzianką: przezabawnym rozlewem krwi. Teraz, z pomocą Toma Ortenberga i teamu Open Road Films, możemy wreszcie ujawnić nasz najpilniej strzeżony sekret ostatnich dwóch lat. Przygotujcie się na śmiech, krzyk i chowanie głowy w popcorn.

Horror ''Studio 666'' z Foo Fighters: Kiedy premiera?

Oparte na opowiadaniu Dave’a Grohla oraz scenariuszu Jeffa Buhlera i Rebecci Hughes ''Studio 666'' zostało wyprodukowane przez Johna Ramsaya i Jamesa A. Rotę z Roswell Films i Therapy Studios. Wyreżyserowany przez BJ McDonnella film ma wejść na ekrany w ponad 2000 kin 25 lutego 2022 roku.