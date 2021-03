Orange Warsaw Festival został przełożony na 2022 rok. Niektóre gwiazdy już zapowiedziały swoją obecność

29 marca 2021 roku organizatorzy Orange Warsaw Festival ogłosili oficjalnie, że tegoroczna edycja festiwalu się nie odbędzie. Ogłosili natomiast, że pracują już nad przyszłoroczną imprezą - ta ma się odbyć w dniach 3-4 czerwca 2022 roku na Torze na Służewcu w Warszawie.

Orange Warsaw Festival 2020 odwołany z powodu koronawirusa. Co z biletami na imprezę?

Jak czytamy w oświadczeniu:

Kiedy 11 miesięcy temu przekazywaliśmy Wam informację o przełożeniu Orange Warsaw Festival, cały muzyczny świat wierzył, że rok wystarczy, aby poukładać ten pandemiczny chaos. I rzeczywiście - przy coraz większej liczbie zaszczepionych osób już teraz widzimy przyszłość festiwali w jasnych barwach. Niestety, dziś wiemy, że nawet przy spełnieniu optymistycznych wariantów zaszczepienia, w panującej obecnie rzeczywistości i uwarunkowaniach międzynarodowych, przygotowanie festiwalu w planowanym terminie nie jest możliwe. Oznacza to, że pomimo ogromnej i nieustannej pracy, 2021 będzie rokiem bez OWF.

Na szczęście organizatorzy już potwierdzili, że na przyszłorocznej edycji pojawi się jeden z gwiazdorów imprezy, czyli Tyler, the Creator, a także zespół BROCKHAMPTON:

Nowe daty Orange Warsaw Festival to 3-4 czerwca 2022. Każdy dotychczas zakupiony bilet zachowuje ważność na nowy termin. Dobra wiadomość jest taka, że jeden z headlinerów - Tyler, The Creator oraz fantastyczny BROCKHAMPTON, już potwierdzili swój udział w nowych datach festiwalu w roku 2022! A do tego pojawi się wielu nowych artystów, których będziemy ogłaszać w nadchodzących miesiącach.