Organizatorzy festiwalu wyłączyli dźwięk na koncercie Guns N' Roses z powodu ciszy nocnej [WIDEO]

Guns N' Roses grało Paradise City z Dave'em Grohlem. Organizatorzy wyłączyli prąd

Wyobraźcie sobie, że organizujecie rockowy festiwal, a gwiazdami wieczoru drugiego dnia są muzycy z Guns N' Roses. Ich koncert zbliża się do końca, a na scenie pojawia się nagle Dave Grohl z Foo Fighters, który ma gościnnie zagrać na gitarze i pomóc zaśpiewać hicior "Paradise City". Niestety, koncert odbywa się w hrabstwie Napa Valley, które ma bardzo restrykcyjną politykę dotyczącą ciszy nocnej i punkt o 22 muzyka cichnie.

Jedyne co słychać, to uderzenia talerzy perkusyjnych. Takie zakończenie koncertu Guns N' Roses mogli zobaczyć fani na BottleRock Festival 2021. Zespół nie tylko grał dalej, ale oddał fanom pałeczkę, ponieważ to oni dośpiewali kawałek do końca. Nagrania z występu zobaczycie poniżej:

Oglądaj

A skąd ten Dave Grohl się wziął na scenie? Występował na tej samej scenie następnego wieczoru z Foo Fighters. Taki dobry line-up, a takie dziwne ograniczenia.

Na szczęście wspólne występy Grohla i GN'R nie są aż tak niespotykanymi rzeczami. Lider Foo Fighters pożyczył swój gitarowy tron Axlowi Rose'owi, gdy tamten złamał nogę w 2017 roku, wystąpił z nimi w Oklahoma City (też zagrali "Paradise City"), a rok później zagrali razem "It's So Easy".

Tak czy siak, wyłączanie dźwięku podczas występu GN'R i Dave'a Grohla to po prostu słaby ruch.