Orgasmatron w hołdzie dla Motorhead. Muzycy Acid Drinkers, Flapjack i CETI stworzyli cover band

Wkrótce minie rok, odkąd przestały odbywać się koncerty w znanej nam formie. Pandemia koronawirusa przeniosła muzyczne wydarzenia do sieci, a fani grania na żywo mogą jedynie słuchać i oglądać swoich ulubieńców z kanapy we własnym domu. Również muzykom brakuje publiki, sceny i niepowtarzalnej energii, którą dają koncerty.

Muzycy Acid Drinkers, Flapjack i CETI tworzą cover band Orgasmatron

Artyści szukają sobie różnych zajęć. Większość pracuje nad nowym materiałem lub kończy zaczęte dawno projekty, na które wcześniej brakowało im czasu. Grupa znanych polskich muzyków postanowiła wykorzystać czas koncertowej posuchy na stworzenie zespołu, który odda hołd ich idolom, grupie Motorhead.

Na polskim podwórku powstała właśnie formacja Orgasmatron, która gra covery Lemmy'ego Kilmistera i spółki. W skład grupy wchodzi Tomasz "Titus" Pukacki z Acid Drinkers, który odpowiada za bas i wokale, Maciej Jahnz z grupy Flapjack - gitara, Dariusz Popowicz "Popcorn" z Acid Drinkers i Armii - gitara, Pedro "Compass" oraz Piotr Szpalik z Ceti - perkusja.

Jak czytamy na stronie zespołu:

Zebraliśmy się w tak zacnym gronie, żeby pokłonić się gigantowi. Aby oddać hołd facetowi, który z gatunku muzycznego, którym jest rock'n'roll zrobił sobie sposób na życie. Zrobił to uczciwie, szczerze i konsekwentnie. W normalnych warunkach ludzie potrafią uczcić swoich bohaterów minutą ciszy, ale nie my, i nie dzisiaj, i nie minutą, ale kolejnymi godzinami Cholernego Łomotu!!!

Próbki tego, co ma do zaoferowania nowa grupa, możecie posłuchać poniżej:

Nazwa grupy to oczywiście nawiązanie do siódmego albumu studyjnego Motorhead wydanego w 1986 roku. Jest to pierwsza płyta zespołu z dwoma gitarzystami w ekipie.