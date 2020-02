Orgia w hotelu w nowym klipie Lindemanna. Zobacz pornograficzny teledysk do "Platz Eins"

Nadszedł czas na kolejny klip do singla promującego album "F & M". Krążek narodził się jako wynik współpracy Tilla Lindemanna z Hamburg Thalia Theater, który przygotowywał nowoczesną, mroczną adaptację "Jasia i Małgosi". Pięć piosenek artyści napisali na potrzeby przedstawienia, reszta utworów to premierowe kompozycje. Łącznie na „F & M” trafiło 11 kawałków, w tym single "Steh Auf", "Knebel", "Frau und Mann" czy "Ich Weiß Es Nicht". Najnowszy teledysk powstał do piosenki "Platz Eins". Jak na Lindemanna przystało, nie zabrakło odważnych scen nieodpowiednich dla osób poniżej 18. roku życia.

Lidemann pokazał kontrowersyjny teledysk do "Platz Eins" [WIDEO]

Za klip odpowiada Zoran Bihac. Reżyser pokazał niepełnosprawnego Lindemanna, który ma zwidy, że porywa kobiety w hotelu, a następnie uprawia z nimi dziki seks. Nie zabrakło też nawiązań do obrazu scenicznego muzyków KISS i Davida Bowiego. Nieocenzurowana wersja klipu jest dostępna na stronie pornograficznej Visit-X.

Zobaczcie, jak prezentuje się ocenzurowany teledysk do "Platz Eins":

Pierwszy album Lindemanna, "Skills In Pills", był nagrany w całości po angielsku. Drugi krążek natomiast zawiera wyłącznie niemieckojęzyczne kompozycje. W ramach promocji albumu, Lindemann zaplanował trasę koncertową obejmującą 12 koncertów. Tournée rozpoczęło się w lutym 2020 i niestety na liście koncertów zabrakło Polski.

Rammstein w Polsce w 2020

Fani Lindemanna mogą się skusić na koncert Rammsteina, który odbędzie się już niedługo w naszym kraju. Zespół zagra 17 lipca 2020 na warszawskim PGE Narodowym.

